Школьники из Башкирии стали победителями конкурса «Инженеры транспорта»

Школьники из Башкортостана завоевали победу во всероссийском конкурсе «Инженеры транспорта». Состязания проходили в Екатеринбурге, где участники работали над проектами по модернизации транспортной отрасли в инженерном и креативном направлениях, защищали свои инициативы перед экспертным жюри в командном и индивидуальном зачётах.
Проект организован «Движением Первых» и Российской железной дорогой при поддержке Министерства просвещения России. Главный приз – 1 миллион рублей и ноутбуки – получила и команда ребят из Башкортостана Ufa Dynamics. Юноши победили в номинации «Обеспечение безопасности на железнодорожных перегонах».