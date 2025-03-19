Школьники из Башкирии стали победителями конкурса «Инженеры транспорта»

Школьники из Башкортостана завоевали победу во всероссийском конкурсе «Инженеры транспорта». Состязания проходили в Екатеринбурге, где участники работали над проектами по модернизации транспортной отрасли в инженерном и креативном направлениях, защищали свои инициативы перед экспертным жюри в командном и индивидуальном зачётах.