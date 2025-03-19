В Башкирии в массовом ДТП пострадала 11-летняя девочка

18 марта в Октябрьском зафиксировали дорожно-транспортное происшествие с пятью автомобилями.

Фото №1 - В Башкирии в массовом ДТП пострадала 11-летняя девочка

Как установлено, инцидент произошёл на пересечении улиц Герцена и Девонской. 45-летний местный житель на «Лексус» допусти столкновение со стоящей на светофоре «Ладой Гранта». Автомобиль оттолкнуло на «Ладу Приора», а ту на ещё одну «Ладу». Иномарка влетела в «Фольксваген Тигуан».

В аварии пострадала 11-летняя пассажирка «Фольксваген». У виновника аварии выявили наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Фото: ГАИ РБ. 

Волна
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями