В Башкирии на женщину с ребенком чуть не упала наледь

В Стерлитамаке прохожие едва не угодили под сход наледи. Следственный комитет организовал доследственную проверку.

Фото №1 - В Башкирии на женщину с ребенком чуть не упала наледь

Информация о случившемся появилась в социальных сетях благодаря камерам видеонаблюдения. На записанных кадрах хорошо видно, как лёд с крыши упал прямо рядом с бабушкой и внуком.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки действиям (бездействию) лиц, ответственных за организацию и выполнение своевременной уборки наледи и снежных масс с конструкций дома, будет дана правовая оценка.

Фото: соцсети. 

Акции БСТ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями