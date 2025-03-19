В Башкирии на женщину с ребенком чуть не упала наледь

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки действиям (бездействию) лиц, ответственных за организацию и выполнение своевременной уборки наледи и снежных масс с конструкций дома, будет дана правовая оценка.