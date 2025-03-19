В Стерлитамаке доставили в больницу мужчину с ножевыми ранениями

В Стерлитамаке правоохранительные органы задержали подозреваемого в попытке убийства. В полицию поступила информация о том, что на «скорой» привезли 47-летнего мужчину с колото-резаными ранениями.

Полицейские провели расследование и нашли подозреваемого — раннее судимого 51-летнего местного жителя. По предварительным данным, инцидент произошёл в квартире пострадавшего, где они устроили застолье. Между мужчинами произошел конфликт, который вскоре перерос в драку. В результате гость схватил кухонный нож и нанес несколько ударов в живот и грудь своему знакомому.

После преступления подозреваемый скрылся. Раненый позвонил в «скорую» и рассказал о произошедшем.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Он находится под стражей.