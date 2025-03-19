В Башкирии за сутки поступило 69 сообщений о подтоплениях

В экстренные службы Башкирии за последние сутки поступило 69 сообщений о подтопления. Об этом в своих соцсетях сообщил руководитель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.
В реках региона наблюдается ледоход, образование закраин, а также затопление льда и остаточные забереги.
На контроле находятся 20 ситуаций в 11 муниципальных образованиях, связанных с:
— подтопления 99 придомовых территорий в Архангельском, Белорецком, Благоварском и Гафурийском районах;
— подтопления 12 участков автодорог регионального и межмуниципального значения в Альшеевском, Аургазинском, Белорецком, Гафурийском, Кармаскалинском, Салаватском, Чишминском и Чекмагушевском районах;
— подтопления двух низководных мостов в Кармаскалинском и Чишминском районах.
Максимальные уровни воды за сутки зафиксированы:
— на реке Дёма в деревне Дюсяново Бижбулякского района с повышением на 91 см, текущий уровень — 220 см, выход реки на пойму — 590 см;
— на реке Белой в Уфе с повышением на 81 см, текущий уровень — 171 см, выход реки на пойму — 600 см;
— на реке Лемеза в селе Нижние Лемезы Иглинского района с повышением на 125 см, текущий уровень — 346 см;
— на реке Стерля в деревне Отрадовка Стерлитамакского района, с повышением на 41 см, текущий уровень — 485 см.
Фото: Кирилл Первов, ТГ.