Все вузы Башкирии, защитившие программы в Москве, вошли в «Приоритет 2030»

Все четыре вуза Башкортостана вошли в программу «Приоритет 2030». Таковы предварительные результаты, о которых в интервью телеканалу БСТ рассказала председатель Госкомитета республики по науке и высшему образованию Светлана Мустафина.
На минувшей неделе ведущие вузы Башкортостана – Уфимский университет науки и технологий, БГМУ, УГНТУ и Башкирский аграрный университет – защищали свои программы развития по проекту «Приоритет 2030» в Москве.
С 2022 года учебные заведения высшей школы смогли привлечь большие федеральные средства и обновить материально-техническую базу. Благодаря этому Башкортостан сохраняет лидерство в рейтинге научно-технологического развития регионов России. Комиссия оценила программы высших учебных заведений республики.