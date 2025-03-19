В Башкирии волонтёры шьют костюмы для снайперов и разведчиков

В селе Чуваш-Кубово Иглинского района мастерицы трудятся над новыми костюмами для снайперов и разведчиков. Волонтёры, основываясь на рекомендациях участников спецоперации, создали уникальную амуницию. Она идеально подходит для выполнения разведывательных задач в самых сложных условиях.
Волонтёры штаба «Вместе мы – сила» из села Чуваш-Кубово отправили на передовую более 250 маскировочных сетей. Они покрывают территорию площадью 5300 квадратных метров. Волонтеры изготовили больше 2 тысяч окопных свечей. Сейчас в штаб стабильно приходят около 40 добровольцев. Среди них есть близкие родственники участников специальной военной операции.