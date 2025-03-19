В Башкирии волонтёры шьют костюмы для снайперов и разведчиков

В конце 2023 года наши ребята начали приходить в отпуска. Разведчики посетили наш волонтёрский клуб, и возникла такая идея – помочь им не с накидками «лешего», а именно с костюмами, потому что они мобильные, удобные, он состоит из штанов и куртки. Здесь есть разрезы для бронежилетов, мы всё это предусмотрели. Две недели занимались разработкой технологии пошива этих костюмов, в общем, ребята остались довольными. Мы счастливы, что хотя бы один костюм может спасти хоть одну человеческую жизнь.

Наталья Иванова, член волонтёрского штаба «Вместе мы – сила» с. Чуваш-Кубово