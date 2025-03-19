В Башкирии волонтёры шьют костюмы для снайперов и разведчиков

В селе Чуваш-Кубово Иглинского района мастерицы трудятся над новыми костюмами для снайперов и разведчиков. Волонтёры, основываясь на рекомендациях участников спецоперации, создали уникальную амуницию. Она идеально подходит для выполнения разведывательных задач в самых сложных условиях.

В конце 2023 года наши ребята начали приходить в отпуска. Разведчики посетили наш волонтёрский клуб, и возникла такая идея – помочь им не с накидками «лешего», а именно с костюмами, потому что они мобильные, удобные, он состоит из штанов и куртки. Здесь есть разрезы для бронежилетов, мы всё это предусмотрели. Две недели занимались разработкой технологии пошива этих костюмов, в общем, ребята остались довольными. Мы счастливы, что хотя бы один костюм может спасти хоть одну человеческую жизнь.

Наталья Иванова, член волонтёрского штаба «Вместе мы – сила» с. Чуваш-Кубово

Волонтёры штаба «Вместе мы – сила» из села Чуваш-Кубово отправили на передовую более 250 маскировочных сетей. Они покрывают территорию площадью 5300 квадратных метров. Волонтеры изготовили больше 2 тысяч окопных свечей. Сейчас в штаб стабильно приходят около 40 добровольцев. Среди них есть близкие родственники участников специальной военной операции.

В данный момент мой сын находится на СВО. Я от души, по зову сердца хожу сюда поддержать наших ребят. Наших ребят там много чувашкубовских. Плетём сети, с молитвы начинаем, молимся за них и за живых, и за погибших. Слава богу, пока всё нормально, служат. Сын мой выходит на связь. Хочу пожелать им силы духа, силы веры, силы любви, чтобы они не терялись. Мужества, чтобы всегда были начеку. Мы ждём с победой наших ребят.

Любовь Макарова, член волонтёрского штаба «Вместе мы – сила» с. Чуваш-Кубово
Фото №1 - В Башкирии волонтёры шьют костюмы для снайперов и разведчиков

Все прониклись тем, что, если сеть защитит хотя бы одного солдата, мы будем очень рады. С удовольствием приходим, все понимаем важность плетения сетей. Несмотря на усталость, занятость домашними делами, все волонтёры наши ходят.

Наталья Соколова, член волонтёрского штаба «Вместе мы – сила» с. Чуваш-Кубово

В отпуск приезжают, к нам сюда приходят. Нас хвалят, говорят: «Молодцы! Нам помогает». Победа будет за нами. Россия непобедима.

Роза Фёдорова, член волонтёрского штаба «Вместе мы – сила» с. Чуваш-Кубово
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