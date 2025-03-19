Врачи Башкирии помогли пациенту с редким видом рака

Врачи Республиканского онкологического диспансера помогли пациенту с редким видом рака ЖКТ. Об этом рассказал министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Фото №1 - Врачи Башкирии помогли пациенту с редким видом рака

У 80-летнего мужчины диагностировали гастроинтестинальную стромальную опухоль тощей кишки. Известно, что такой вид онкологического заболевания встречается в 1% от всех случаев злокачественных образований в ЖКТ.

Врачи удалили опухоль и пораженный участок кишечника, а затем соединили его концы, чтобы создать непрерывность. Операция осложнялась размером опухоли и возрастом пациента. Но пожилой человек всё же получил шанс на выздоровление.

Это оперативное вмешательство подчеркивает важность развития новых методов лечения и доступности медицинской помощи для всех пациентов, независимо от сложности их случаев.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ 

Фото: министерство здравоохранения РБ. 

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