Врачи Башкирии помогли пациенту с редким видом рака

Врачи Республиканского онкологического диспансера помогли пациенту с редким видом рака ЖКТ. Об этом рассказал министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.
У 80-летнего мужчины диагностировали гастроинтестинальную стромальную опухоль тощей кишки. Известно, что такой вид онкологического заболевания встречается в 1% от всех случаев злокачественных образований в ЖКТ.
Врачи удалили опухоль и пораженный участок кишечника, а затем соединили его концы, чтобы создать непрерывность. Операция осложнялась размером опухоли и возрастом пациента. Но пожилой человек всё же получил шанс на выздоровление.
Фото: министерство здравоохранения РБ.