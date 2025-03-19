В Уфе обсудили вопросы развития студотрядов Башкирии

Увеличить количество членов студотрядов, создать комфортные условия для их труда и отдыха и обеспечить профессиональную подготовку студентов. Такие задачи стоят перед правительством республики, отметил Радий Хабиров на заседании Межведомственного координационного совета. Согласно решению оперштаба, в предприятиях республики организуют 43 трудовых проекта – от строительства до медицины.

Молодежи предложат более 1,5 тыс. вакансий. В текущем году на эти цели привлекли почти 65 млн рублей – средства позволят подготовить студентов к работе по востребованным специальностям. Также глава республики поручил провести широкую информационно-разъяснительную кампанию - создать развернутую дорожную карту.