В Уфе состоялась зимняя Спартакиада трудящихся Башкирии

Ее участниками стали представители профсоюзов со всей республики и их семьи. Они состязались в лыжных гонках на дистанции 1 километр. Коррективы в соревнования внесла дождливая погода, но все 150 заявившихся участников приняли участие в забегах.

14 команд-представителей отраслевых предприятий Башкортостана. На базе спортивной школы олимпийского резерва по биатлону собрались самые активные члены профсоюзов. Дождливая погода не стала для них поводом пропустить лыжные гонки.

Все в одинаковых условиях, никаких проблем нет. Хоть дождь, хоть снег, хоть минусовая температура за 30, хоть такая — мы все равно готовы бежать и отстаивать честь агропромышленного комплекса. Марат Нугманов, участник соревнований

На соревнования заявились 150 участников. Среди них как те, кто занимается спортом регулярно, так и любители. Поддержать коллег приехали болельщики, которые могли согреться бесплатным горячим чаем.

Забег прошел замечательно, заняли первое место. Очень довольны, очень рады. Первый раз бежим под дождем. Наталья Шамшиева, участница соревнований

Стараемся заниматься лыжами, это как хобби получается у нас. Каждый день тренируемся, детей стараемся, чтобы они тоже тренировались. Вячеслав Шамшиев, участник соревнований

Было принято решение сократить дистанцию до одного километра. Но все забеги прошли по плану: как индивидуальные старты, так и семейная эстафета.

2025 год для всех нас особенный. Мы отмечаем 80-летие победы нашего народа в Великой Отечественной войне и 120-летие Профсоюзного движения России. Сегодняшняя Республиканская Спартакиада трудящихся посвящена 80-летию победы, а также Году поддержки участников СВО и членов их семей. Гузель Мирошниченко, председатель Федерации профсоюзов Республики Башкортостан