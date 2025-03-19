В Уфе состоялась зимняя Спартакиада трудящихся Башкирии

Ее участниками стали представители профсоюзов со всей республики и их семьи. Они состязались в лыжных гонках на дистанции 1 километр. Коррективы в соревнования внесла дождливая погода, но все 150 заявившихся участников приняли участие в забегах.

14 команд-представителей отраслевых предприятий Башкортостана. На базе спортивной школы олимпийского резерва по биатлону собрались самые активные члены профсоюзов. Дождливая погода не стала для них поводом пропустить лыжные гонки.

Все в одинаковых условиях, никаких проблем нет. Хоть дождь, хоть снег, хоть минусовая температура за 30, хоть такая — мы все равно готовы бежать и отстаивать честь агропромышленного комплекса.

Марат Нугманов, участник соревнований

На соревнования заявились 150 участников. Среди них как те, кто занимается спортом регулярно, так и любители. Поддержать коллег приехали болельщики, которые могли согреться бесплатным горячим чаем.

Забег прошел замечательно, заняли первое место. Очень довольны, очень рады. Первый раз бежим под дождем.

Наталья Шамшиева, участница соревнований
Фото №1 - В Уфе состоялась зимняя Спартакиада трудящихся Башкирии

Стараемся заниматься лыжами, это как хобби получается у нас. Каждый день тренируемся, детей стараемся, чтобы они тоже тренировались.

Вячеслав Шамшиев, участник соревнований

Было принято решение сократить дистанцию до одного километра. Но все забеги прошли по плану: как индивидуальные старты, так и семейная эстафета.

2025 год для всех нас особенный. Мы отмечаем 80-летие победы нашего народа в Великой Отечественной войне и 120-летие Профсоюзного движения России. Сегодняшняя Республиканская Спартакиада трудящихся посвящена 80-летию победы, а также Году поддержки участников СВО и членов их семей.

Гузель Мирошниченко, председатель Федерации профсоюзов Республики Башкортостан

Соревнования стали для сотрудников предприятий Башкортостана проверкой воли к победе и способности достигать поставленные цели. Все эти качества позволяют показывать высокие результаты как в спорте, так и на рабочем месте.

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