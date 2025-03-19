В Уфе состоялась зимняя Спартакиада трудящихся Башкирии

Ее участниками стали представители профсоюзов со всей республики и их семьи. Они состязались в лыжных гонках на дистанции 1 километр. Коррективы в соревнования внесла дождливая погода, но все 150 заявившихся участников приняли участие в забегах.
14 команд-представителей отраслевых предприятий Башкортостана. На базе спортивной школы олимпийского резерва по биатлону собрались самые активные члены профсоюзов. Дождливая погода не стала для них поводом пропустить лыжные гонки.
На соревнования заявились 150 участников. Среди них как те, кто занимается спортом регулярно, так и любители. Поддержать коллег приехали болельщики, которые могли согреться бесплатным горячим чаем.
Было принято решение сократить дистанцию до одного километра. Но все забеги прошли по плану: как индивидуальные старты, так и семейная эстафета.
Соревнования стали для сотрудников предприятий Башкортостана проверкой воли к победе и способности достигать поставленные цели. Все эти качества позволяют показывать высокие результаты как в спорте, так и на рабочем месте.