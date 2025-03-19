Спортсменки Башкирии готовятся к чемпионату республики по пилонному спорту

Новые программы, переходы из дуэтов в соло. В пилонном спорте стартовал новый сезон. Сейчас сборницы готовятся к чемпионату Республики.

На тренировках спортсменкам и наставникам работы хватает: они исправляют ошибки и создают новую программу. Всего через месяц девушки должны будут представить ее на первенстве и чемпионате республики, чтобы уже дальше успеть обкатать и выйти на межрегиональные соревнования и чемпионат страны.

В марте в пилонном спорте начинается сезон. А это значит, что будет сформирована новая сборная Башкортостана. Весь творческий процесс создания новой программы лежит на плечах хореографа Алисы Черепановой — вице-чемпионки республики в этом виде спорта.

Ей предстоит сначала придумать, а затем помочь воспитанницам воплотить в жизнь с десяток новых номеров. К примеру, три года сестры Алла и Изабелла Юлгушевы выступали в паре. Но на предстоящем первенстве они впервые попробуют силы не в дуэте, а сольно.