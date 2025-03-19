Уфа приняла Первенство и Чемпионат России по Фудокан-Шотокан каратэ

В Уфе прошли главные соревнования года Национальной Федерации Фудокан-Шотокан России. Столица республики принимала Первенство и Чемпионат России. Участие в нем приняли спортсмены из 15 регионов России и представители Абхазии.

В последние годы Уфа всё чаще проводит ответственные соревнования национальной федерации фудокан-шотокан России. На этот раз в столицу Башкортостана приехали несколько сотен спортсменов. Они соревновались в ката и кумитэ и разыграли около 200 комплектов медалей.

Уфа, наверное, самая плодовитая. Эти соревнования проходят здесь в четвертый раз. Обычно в одном городе проводят раз в 20 лет. А у вас за последние 10 лет в четвертый раз этот турнир проводится. Василий Савранский, президент национальной федерации фудокан-шотокан России

Отдельная команда приехала на турнир в Уфу из Абхазии. В ее состав вошли 11 спортсменов. Руководство национальной федерации фудокан-шотокан намерено расширять сотрудничество. В этом году на территории Абхазии планируют провести сборы.

Приятно сюда всегда приезжать. Помимо этого, видим хорошую конкуренцию. Видим, что наши спортсмены развиваются благодаря участию в соревнованиях такого уровня. Сергей Демьянов, президент федерации каратэ Республики Абхазия

Серьезное представительство на прошедших соревнованиях было у Башкортостана. На родной земле за медали боролось несколько сотен каратистов.

В Башкирии занимается огромное количество детей каратэ. Наш клуб насчитывает около 100 детей. Здесь из Башкортостана около 300 участников. Они все сильные ребята и все хотят победить. Альберт Идиятуллин, президент детского клуба традиционного каратэ «Бусидо»

Прошедшие соревнования стали хорошей проверкой и для судейского корпуса. В каратэ много нюансов, поэтому только на серьезных стартах можно получить необходимый опыт.

Задача судьи в том, чтобы следить за всем, что делают дети. Ни в коем случае нельзя засуживать. Нюансы в том, что бывает много недовольных родителей. Они могут подать протест. Это всё очень трудно, тяжело, запутанно. Кира Журенко, судья и участница соревнований