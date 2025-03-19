Уфа приняла Первенство и Чемпионат России по Фудокан-Шотокан каратэ

В Уфе прошли главные соревнования года Национальной Федерации Фудокан-Шотокан России. Столица республики принимала Первенство и Чемпионат России. Участие в нем приняли спортсмены из 15 регионов России и представители Абхазии.
В последние годы Уфа всё чаще проводит ответственные соревнования национальной федерации фудокан-шотокан России. На этот раз в столицу Башкортостана приехали несколько сотен спортсменов. Они соревновались в ката и кумитэ и разыграли около 200 комплектов медалей.
Отдельная команда приехала на турнир в Уфу из Абхазии. В ее состав вошли 11 спортсменов. Руководство национальной федерации фудокан-шотокан намерено расширять сотрудничество. В этом году на территории Абхазии планируют провести сборы.
Серьезное представительство на прошедших соревнованиях было у Башкортостана. На родной земле за медали боролось несколько сотен каратистов.
Прошедшие соревнования стали хорошей проверкой и для судейского корпуса. В каратэ много нюансов, поэтому только на серьезных стартах можно получить необходимый опыт.
По итогам первенства России произойдет отбор спортсменов на международные турниры. Башкирские каратисты в декабре этого года планируют принять участие в международном турнире в Сербии.