В Башкирии пассажир пытался выдать наркотики за лечебный чай

В Башкирии задержали мужчину, который пытался выдать наркотики за лечебный чай. Сотрудники транспортной полиции, которые сопровождали поезд «Пенза – Нижневартовск», обратили внимание на подозрительного 31-летнего пассажира. Когда он заметил полицейских, занервничал и начал путаться в словах, уверяя, что не имеет судимостей. Однако при проверке выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за употребление наркотиков.

При осмотре его багажа правоохранители на третьей багажной полке нашли пакет с растительным веществом. По словам пассажира, это был лечебный чай. Однако экспертиза подтвердила, что на самом деле это марихуана весом более 8 гр.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы.