В Башкирии жителям Азово компенсируют ущерб от паводка

Пострадавшим от паводка жителям выплатят денежные компенсации. Об этом заявили в оперативном штабе, который создан на территории Архангельского района в селе Азово. Именно там — эпицентр бедствия, вследствие чего в муниципалитете объявлен режим ЧС. Из подтопленных домов эвакуировали более 100 жителей. Радий Хабиров в своих соцсетях отметил, что ситуацию, связанную с большой водой, власти держат на особом контроле.

Ситуация меняется стремительно. Буквально накануне были подтоплены всего две крайние улицы, сегодня — почти целая деревня. На некоторых участках уровень воды достигал двух метров, что хорошо видно на этих кадрах. Лодки — не самый простой способ передвижения. Приходится буквально протискиваться через глыбы льда.

Из берегов вышла река Инзер. На территории Архангельского района был введен режим ЧС. К ликвидации последствий привлечено почти 100 человек. Порядка 40 единиц техники. В районе был создан оперативный штаб, который координирует все действия по помощи пострадавшим.

На время паводка приютом для пострадавших стала сельская школа. Ее, как видно, тоже слегка подтопило, однако в целом находиться безопасно. Здесь организовали центр временного пребывания. Уроки, понятное дело, пока не ведут. Один из классов на время переоборудовали в своеобразный офис, в котором жители могут написать заявление о предоставлении им мер господдержки.

В селе Азово проживает более двухсот человек. Почти половину спасатели эвакуировали в безопасные участки. Кто-то уехал к родственникам. А за некоторыми близкие приехали сами. Из Иглинского района.

Одних в беде людей не оставят. По словам чиновников, жители, у кого в паводке пострадало имущество и погиб скот, получат компенсацию. Пока же людей обеспечили всем необходимым. В школьной столовой кормят. Организован подвоз продуктов. Списки того, что нужно привезти, жители в ПВР передают сотрудникам экстренных служб.