От робот-ассистированных операций до создания лекарств: как БГМУ внедряет новые разработки

Четыре вуза Башкортостана вошли в программу «Приоритет 2030». Учебные заведения УГНТУ, БГМУ, Аграрный университет и Уфимский университет науки и технологий получат дополнительное федеральное финансирование. Так, в Башкирском государственном медицинском университете особое внимание уделяют передовым научным разработкам в области фармацевтики и других областях.
Команда хирургов и лично ректор БГМУ оперируют мужчину с помощью робота. Врачи удаляют злокачественную опухоль предстательной железы. Такое вмешательство длится примерно два часа.
За операцией следят и студенты из зарубежных стран, которые учатся в Уфе. Подробно о каждом шаге специалистов им на английском языке объясняет Олалаке Самуэль Акинйеми. Врач из Нигерии, проживающий в столице несколько лет.
В этом оперблоке не только лечат и учат, но и проводят научные исследования. Цель — создать программу экспертизы движения рук хирурга. Партнер вуза — Томский университет систем радиоуправления.
В институте урологии и клинической онкологии ученые проводят исследования по выявлению рака простаты, мочевого пузыря и почек. Чтобы менять подходы к лечению онкозаболеваний.
В межвузовском кампусе лаборанты и исследователи тоже не сидят сложа руки. Они создают первый в России отечественный препарат для диагностики ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда. И не только.
Ученые активно взаимодействуют и с фармацевтическими компаниями для импортозамещения лекарственных препаратов.
Пробиотики и аутопробиотики тоже разрабатывают ученые из БГМУ.
Привлекают к исследованиям и старшекурсников в лаборатории аддитивных технологий. Здесь учёные с помощью 3D-моделирования создают с нуля импланты. К примеру, из полимера разрабатывают протез, который закрывает дефект на черепе. Он очень близок к человеческой кости и отличается прочностью.
Всё это стало возможным благодаря активному участию вуза в «Приоритете 2030». С 2022 года учебные заведения высшей школы смогли привлечь большие федеральные средства и обновить материально-техническую базу. Накануне БГМУ также вошёл в федеральную программу и получит 450 миллионов рублей. Также УГНТУ, аграрный университет и УУНИТ в числе тех, кому досталась финансовая поддержка. Общая сумма на все учебные заведения — более миллиарда рублей.
«Приоритет 2030» помогает вузам готовить высококвалифицированные кадры для экономики республики. И укрепляет позиции Башкортостана как лидера среди регионов страны в сфере научно-технологического развития и внедрения инноваций в самых разных отраслях.