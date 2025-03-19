От робот-ассистированных операций до создания лекарств: как БГМУ внедряет новые разработки

Четыре вуза Башкортостана вошли в программу «Приоритет 2030». Учебные заведения УГНТУ, БГМУ, Аграрный университет и Уфимский университет науки и технологий получат дополнительное федеральное финансирование. Так, в Башкирском государственном медицинском университете особое внимание уделяют передовым научным разработкам в области фармацевтики и других областях.

Команда хирургов и лично ректор БГМУ оперируют мужчину с помощью робота. Врачи удаляют злокачественную опухоль предстательной железы. Такое вмешательство длится примерно два часа.

За операцией следят и студенты из зарубежных стран, которые учатся в Уфе. Подробно о каждом шаге специалистов им на английском языке объясняет Олалаке Самуэль Акинйеми. Врач из Нигерии, проживающий в столице несколько лет.

Это нас мотивирует, чтобы было к чему стремиться. Мы это очень ценим. Олалакен Самуэль Акинйеми, врач-стажёр онкологического отделения клиники БГМУ

В этом оперблоке не только лечат и учат, но и проводят научные исследования. Цель — создать программу экспертизы движения рук хирурга. Партнер вуза — Томский университет систем радиоуправления.

Должны быть разработчиками технологий, и мы готовы внедрять эти технологии в техническую практику. Для этого программа «Приоритет» развивать инфраструктуру. И позволяет насыщать оборудованием наши лаборатории, это большой шаг в будущее в университета и здравоохранения республики Башкортостан. Валентин Павлов, ректор Башкирского государственного медицинского университета

В институте урологии и клинической онкологии ученые проводят исследования по выявлению рака простаты, мочевого пузыря и почек. Чтобы менять подходы к лечению онкозаболеваний.

Наши лаборатории оснащены самым современным оборудованием, и некоторые из них представлены в единичном экземпляре по всей республике Башкортостан. Единственные по всей России, кто занимается секвенированием единичных клеток при раке простаты. Кадрия Еникеева, заведующая лабораторией иммунологии института урологии и клинической онкологии БГМУ

В межвузовском кампусе лаборанты и исследователи тоже не сидят сложа руки. Они создают первый в России отечественный препарат для диагностики ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда. И не только.

С Сибирским государственным медицинским университетом из Томска мы наработали один килограмм вещества для клинических испытаний. Препарат называется «Детоксин», и он будет применяться как гепатопротектор при токсических поражениях печени. Феркат Халиуллин, ведущий научный сотрудник лаборатории поиска малых таргетных молекул института фундаментальной медицины БГМУ

Ученые активно взаимодействуют и с фармацевтическими компаниями для импортозамещения лекарственных препаратов.

По разработке лекарственных препаратов психотропной направленности, на антидепрессивной направленности, потому что сейчас проблема депрессии широко стоит во всем мире, но и у нас. В стране около 4 миллионов больных таких. Сейчас получены опытные образцы, и мы планируем начать испытания на животных. Елена Клен, заведующая кафедрой фармацевтической химии БГМУ

Пробиотики и аутопробиотики тоже разрабатывают ученые из БГМУ.

Лаборатория микробиома человека занимается исследованиями микробиомов здорового человека, так и при различных патологиях. Гульнара Газизуллина, заведующая лабораторией микробиома человека БГМУ

Привлекают к исследованиям и старшекурсников в лаборатории аддитивных технологий. Здесь учёные с помощью 3D-моделирования создают с нуля импланты. К примеру, из полимера разрабатывают протез, который закрывает дефект на черепе. Он очень близок к человеческой кости и отличается прочностью.

Всё это стало возможным благодаря активному участию вуза в «Приоритете 2030». С 2022 года учебные заведения высшей школы смогли привлечь большие федеральные средства и обновить материально-техническую базу. Накануне БГМУ также вошёл в федеральную программу и получит 450 миллионов рублей. Также УГНТУ, аграрный университет и УУНИТ в числе тех, кому досталась финансовая поддержка. Общая сумма на все учебные заведения — более миллиарда рублей.

В республике у нас сильно развивается система образования и науки. Эти федеральные деньги вузы могут направить на улучшение материально-технической базы, могут выделить в виде премий своим сотрудникам. Ильфат Самситдинов, доцент кафедры истории России, историографии и источниковедения Уфимского университета науки и технологий