Мошенники разработали новую схему обмана жителей России

Мошенники изобрели новую схему, чтобы похищать деньги. Теперь они стали пугать работодателей штрафами за нелегальную занятость. Они рассылают письма, которые выглядят правдоподобно, со ссылками на статьи законов. Требуют срочно выслать справку по сотрудникам и оплатить госпошлину. Иначе ждут серьезные последствия.
Но если перейти по QR-коду, то злоумышленники получат доступ к базе данных и завладеют деньгами на счетах. Письма рассылаются якобы от лица Межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости.