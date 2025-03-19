В Уфе отметили вклад волонтеров и медиков в проект «Территория здорового детства»

В республиканской детской клинической больнице наградили волонтеров и медиков — активистов проекта «Территория здорового детства». Он реализуется с августа прошлого года. Цель проекта — создание комфортной среды и позитивного микроклимата в отделениях, где проходят лечение маленькие пациенты.

Оттенок нитей, из которых будут плести браслеты, дети выбирают по настроению. А бусинки сегодня у всех зеленые — цвет здоровья, говорит волонтер. В отделении онкологии ждут с нетерпением эти мастер-классы. Дарья Бикбулатова с ребенком находится в РДКБ с июня прошлого года — прошли химиотерапию и продолжают оздоравливаться. Занятия отвлекают от ежедневных и непростых процедур.

Мастер-классы, уроки творчества, занятия с психологом — во всех отделениях детской больницы. Инесса Гладкова — серебряный волонтер из села Иглино. Родом из Донецка, она была с гуманитарной миссией на Донбассе. Присоединилась и к этому проекту — учит пациентов делать сувениры из разных материалов.

Территория здорового детства — совместный проект благотворительного фонда «Территория счастья» и Республиканской детской клинической больницы. Реализуется с августа прошлого года. Занятия проходят еженедельно. Оказалось, что разгрузка нужна и медикам — с ними работают психологи и инструкторы по йоге.

Больше двух тысяч детей приняли участие в мастер-классах проекта. Родители тоже извлекают пользу от занятий — им проводят полезные лекции и дают возможность немного отвлечься.