В Башкирии отпразднуют 135 лет со дня рождения дипломата Карима Хакимова

В республике в текущем году отметят 135-летие со дня рождения советского дипломата Карима Хакимова. Указ о праздновании подписал Глава Башкортостана.
Как следует из постановления, в юбилейных мероприятиях отразят значительный вклад «Красного паши» в установление и развитие дипломатических отношений СССР с ближневосточными и западно-азиатскими странами. Радий Хабиров поручил оргкомитету разработать план подготовки и проведения мероприятий.
Карим Хакимов – уроженец деревни Дюсяново нынешнего Бижбулякского района. Он стал первым полномочным представителем советской России в арабском мире. «Красный паша» был личным другом главы-основателя правящей и ныне династии Абдель Азиза ибн Сауда.