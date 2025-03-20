В Башкирии отпразднуют 135 лет со дня рождения дипломата Карима Хакимова

В республике в текущем году отметят 135-летие со дня рождения советского дипломата Карима Хакимова. Указ о праздновании подписал Глава Башкортостана.

Как следует из постановления, в юбилейных мероприятиях отразят значительный вклад «Красного паши» в установление и развитие дипломатических отношений СССР с ближневосточными и западно-азиатскими странами. Радий Хабиров поручил оргкомитету разработать план подготовки и проведения мероприятий.