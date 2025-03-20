В Уфе прошла конференция, приуроченная к 30-летию Госсобрания

В этом году Госсобранию Башкортостана исполняется 30 лет. За это время приняты тысячи законов, каждый из которых стал ответом на вызовы и задачи, стоящие перед республикой и страной. К этой дате приурочили Всероссийскую научно-практическую конференцию «Региональный парламентаризм в России: исторический опыт, современные практики, тенденции и перспективы».