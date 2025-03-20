В Башкирии на контроле находятся 17 ситуаций с подтоплениями

Максимальные подъемы уровня воды за сутки отмечаются на реке Юрюзань в деревне Чулпан Салаватского района, динамика за сутки +214 см. На реке Белой в Уфе +88 см, выход реки на пойму 600 см. В деревне Кутаново Бурзянского района подъём уровня воды несколько меньше, чем в столице. На реке Дема в деревне Дюсяново Бижбулякского района выход реки на пойму уже 590 см. Были проведены дополнительные взрывные работы на реке Инзер. В Архангельском районе продолжает работать оперативный штаб. Круглосуточный мониторинг продолжается.