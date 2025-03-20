В Башкирии на контроле находятся 17 ситуаций с подтоплениями

Жители Башкирии отправили 441 сообщение о случаях затопления из-за весеннего паводка. Об этом рассказали в МЧС.
Специалисты держат на контроле 17 случаев подтопления в 12 муниципалитетах. Выявлено затопление 168 придомовых участков, 42 домов, 9 дорог, 2 мостов.
За сутки в республике эвакуировали 166 человек, в том числе 38 детей. В пунктах временного пребывания находятся 79 человек, из них 18 детей. Эвакуировались к родственникам 87 человек, в том числе 20 детей.
Максимальные подъемы уровня воды за сутки отмечаются на реке Юрюзань в деревне Чулпан Салаватского района, динамика за сутки +214 см. На реке Белой в Уфе +88 см, выход реки на пойму 600 см. В деревне Кутаново Бурзянского района подъём уровня воды несколько меньше, чем в столице. На реке Дема в деревне Дюсяново Бижбулякского района выход реки на пойму уже 590 см. Были проведены дополнительные взрывные работы на реке Инзер. В Архангельском районе продолжает работать оперативный штаб. Круглосуточный мониторинг продолжается.
Что касается ограничения движения, подтопление зафиксировано на автодорогах регионального и межмуниципального значений в Альшеевском, Архангельском, Аургазинском, Белорецком, Гафурийском, Кармаскалинском, Салаватском, Кугарчинском, Чекмагушевском и других районах, подтоплены два низководных моста в Бижбулякском и Чишминском районах. Подробная информация о закрытии движения для разных видов транспорта представлена в нашем видео. Единый телефон вызова экстренных служб – 112.