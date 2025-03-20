В Башкирии в подъезде жилого дома нашли мужчину в крови

В Стерлитамаке жители одного из многоквартирных домов обнаружили в подъезде мужчину в крови. Подробности инцидента сообщили в МВД.

Выяснилось, что 36-летний житель Ишимбайского района приехал к товарищу в гости. Они проводили вечер за распитием спиртных напитков с ещё одним мужчиной. Вскоре между гостями вспыхнула ссора. Мужчина избил приехавшего, вытащил оппонента в подъезд без сознания и оставил. К счастью, пострадавшего заметили соседи. Они и обратились к врачам и в полицию.