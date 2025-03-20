В Башкирии прошёл молодёжный ифтар в поддержку бойцов СВО

Более 200 человек объединил Республиканский молодёжный ифтар, посвящённый поддержке бойцов СВО. Мероприятие прошло в Уфе при участии Министерства молодёжной политики Башкортостана. В этом году посты православных и мусульман выпали примерно на один период, поэтому на площадке собрались представители разных вероисповеданий, народов и культур. Для молодых людей прочитали проповеди, а перед призывом ко всеобщей молитве озвучили слова напутствия.

Уразу я держу в этом году в первый раз. Уразу в моей семье держат мои родители, вся моя семья, поэтому в этом году тоже решила попробовать. Нас сегодня сюда пригласили, чтобы мы сыграли несколько башкирских мелодий, чтобы немножко скрасить этот вечер.

Наиля Ахметгалеева, студентка Уфимского государственного института им. З. Исмагилова

Весь наш ифтар объединен главной идеей – идеей поддержки бойцов специальной военной операции. Как это исторически сложилось в нашей стране, все религии, все народы России всегда объединяются вместе в решении вопросов, в поддержке людей, которым нужна помощь, и сегодня наше мероприятие не стало исключением.

Вито Сабиров, министр молодёжной политики Республики Башкортостан

На встрече присутствовали председатель-муфтий Духовного управления мусульман Башкортостана Айнур-хазрат Биргалин, духовные наставники башкирских военнослужащих – отец Виктор и Хамза-хазрат, председатель Всероссийского межнационального союза молодёжи Кантемир Хуртаев. Также почетными гостями стали Гаяз Бикбулатов – член Исполкома Всемирного курултая башкир, Загир Хакимов – председатель Конгресса татар Башкортостана, Александр Кобыскан – член правления Собора русских Башкортостана и Фагим Низамов – первый заместитель Уфимско-Табынского отдельского казачьего общества.

Фото №1 - В Башкирии прошёл молодёжный ифтар в поддержку бойцов СВО

Многонациональное мероприятие, пригласили всех – не только мусульман, но и православных, насколько я знаю. Это показывает тот межнациональный, межконфессиональный мир и дружбу, которые царят в нашей стране. Такие мероприятия позволяет приобщать молодежь к традиционному образу жизни, популяризировать духовность, нравственность, призывать к работе над собой.

Кантемир Хуртаев, председатель общероссийского общественного движения «Всероссийский межнациональный союз молодёжи»

Конечно же, мы должны такие мероприятия проводить и приветствовать чаяния наших молодых людей. То, что сегодня происходит, означает только одно – то, что наша молодежь на правильных принципах растет и воспитывается, она движется вперед. И уверен, что у наших внуков будет светлое будущее, Ин ша Аллах.

Айнур Биргалин, председатель-муфтий Духовного управления мусульман Республики Башкортостан
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