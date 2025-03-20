В Башкирии прошёл молодёжный ифтар в поддержку бойцов СВО

Уразу я держу в этом году в первый раз. Уразу в моей семье держат мои родители, вся моя семья, поэтому в этом году тоже решила попробовать. Нас сегодня сюда пригласили, чтобы мы сыграли несколько башкирских мелодий, чтобы немножко скрасить этот вечер.

Наиля Ахметгалеева, студентка Уфимского государственного института им. З. Исмагилова