В Башкирии прошёл молодёжный ифтар в поддержку бойцов СВО

Более 200 человек объединил Республиканский молодёжный ифтар, посвящённый поддержке бойцов СВО. Мероприятие прошло в Уфе при участии Министерства молодёжной политики Башкортостана. В этом году посты православных и мусульман выпали примерно на один период, поэтому на площадке собрались представители разных вероисповеданий, народов и культур. Для молодых людей прочитали проповеди, а перед призывом ко всеобщей молитве озвучили слова напутствия.
На встрече присутствовали председатель-муфтий Духовного управления мусульман Башкортостана Айнур-хазрат Биргалин, духовные наставники башкирских военнослужащих – отец Виктор и Хамза-хазрат, председатель Всероссийского межнационального союза молодёжи Кантемир Хуртаев. Также почетными гостями стали Гаяз Бикбулатов – член Исполкома Всемирного курултая башкир, Загир Хакимов – председатель Конгресса татар Башкортостана, Александр Кобыскан – член правления Собора русских Башкортостана и Фагим Низамов – первый заместитель Уфимско-Табынского отдельского казачьего общества.