В Уфе пьяный мужчина угрожал сожительнице расправой

В Уфе мужчина угрожал своей сожительнице убийством. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Уфе.

Фото №1 - В Уфе пьяный мужчина угрожал сожительнице расправой

По словам пострадавшей, 44-летний горожанин пришел в состоянии алкогольного опьянения около шести утра и устроил скандал. В ходе ссоры он начал угрожать женщине убийством и  применил физическую силу. После этого злоумышленник покинул место происшествия.

Правоохранители задержали мужчину и доставили его в полицию. Свою вину он признал. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело за угрозу убийством.

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