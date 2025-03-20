В Уфе пьяный мужчина угрожал сожительнице расправой

В Уфе мужчина угрожал своей сожительнице убийством. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Уфе.
По словам пострадавшей, 44-летний горожанин пришел в состоянии алкогольного опьянения около шести утра и устроил скандал. В ходе ссоры он начал угрожать женщине убийством и применил физическую силу. После этого злоумышленник покинул место происшествия.
Правоохранители задержали мужчину и доставили его в полицию. Свою вину он признал. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело за угрозу убийством.