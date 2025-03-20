В Башкирии подростку потребовалась операция после сильного избиения

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин намерен проконтролировать расследование избиения 15-летнего подростка.
К правоохранителям обратилась мама ребёнка. Она рассказала, что её сына жестоко избила группа ребят с помощью кастета. Пострадавшему потребовалась госпитализация. Мальчик перенес операцию.
Следком Башкирии начал процессуальную проверку по этому факту. Кроме того, региональное следственное управление инициировало вопрос передачи возбужденного уголовного дела из органов внутренних дел в свое производство.