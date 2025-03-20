Житель Башкирии попытался изнасиловать женщину в подъезде

В Стерлитамаке местная жительница обратилась в полицию с заявление об изнасиловании. Подробности случившегося рассказали в МВД.

Женщина мыла полы в коридоре общежития. Внезапно к ней подошёл неизвестный и, угрожая ножом, попытался её изнасиловать. Он пытался душить, пугал лезвием и прижимал к стене. Испуганная горожанка попросила уйти в комнату и, обхитрив насильника, успела запереться перед его носом. Женщина сразу вызвала полицию.

Злоумышленник при этом сбежал и заперся в квартире. Когда к нему пришли правоохранители, он попытался вылезти в окно 5 этажа с помощью простыней. Мужчина упал, несколько дней провёл в больнице, а после вновь попытался сбежать. Полицейские успели задержать насильника.

Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый 45-летний житель Чишминского района. Было возбуждено уголовное дело.