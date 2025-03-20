В Стерлитамаке прошёл форум «Управдом»

Среди самых актуальных – вопросы, связанные с эксплуатацией вентканалов и повышением взносов за капремонт. В Стерлитамаке прошёл форум «Управдом». В одном зале собрались председатели домовых комитетов, представители управляющих и ресурсоснабжающих организаций, а также власти второго по величине города республики.

Этот случай жители Стерлитамака будут ещё долго помнить. 2 июля прошлого года в результате взрыва в одной из квартир девятиэтажного дома пострадали шесть человек, одна женщина погибла. В ходе расследования было установлено: ЧП произошло из-за утечки газа после самостоятельной замены плиты. К чему может привести пренебрежительное отношение к мерам безопасности, говорили сегодня на форуме «Управдом». В частности, подняли актуальные вопросы эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов.

Каждый житель должен понимать, что его безопасность в первую очередь в его же руках. Поэтому домкомам после форума предстоит донести до населения важность содержания дымоходов и вентканалов в исправном состоянии. А ещё они расскажут жителям о необходимости повышения взносов за капремонт. Это назрело давно, говорят чиновники. Тарифы в республике не повышали с 2022 года, а цены на стройматериалы порядком выросли.