В Давлекановском районе Башкирии сгорела мастерская

В селе Камчалытамак Давлекановского района сгорело здание мастерской. Огонь вспыхнул в четыре часа утра и уничтожил все вещи в кирпичном доме. По словам владельца Евгения Григорьева, возгорание произошло на месте, где ранее стояла печь. Местные жители и предприниматель пытались ликвидировать пламя, но даже подоспевшие пожарные не смогли спасти строение.
Ранее в данной мастерской выпускали полки для икон, подставки для пасхальных яиц, корзины для куличей, светильники. Продукция была востребована в разных уголках страны. Лишились своего места работы и многие жители села Камчалытамак. Предприниматель Евгений Григорьев с односельчанами надеются на скорейшее восстановление предприятия и рассчитывают на поддержку.