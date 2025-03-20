В Давлекановском районе Башкирии сгорела мастерская

В селе Камчалытамак Давлекановского района сгорело здание мастерской. Огонь вспыхнул в четыре часа утра и уничтожил все вещи в кирпичном доме. По словам владельца Евгения Григорьева, возгорание произошло на месте, где ранее стояла печь. Местные жители и предприниматель пытались ликвидировать пламя, но даже подоспевшие пожарные не смогли спасти строение.