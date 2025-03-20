Дмитрий Пышный оценил перспективы научного развития Башкирии

У Башкортостана большие перспективы для научно-технологического развития. Регион вносит огромный вклад в этом направлении. Именно так считает заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Пышный. Сегодня он с рабочим визитом находится в Уфе.

Дмитрий Пышный участвовал в открытии двух новых лабораторий в Межвузовском кампусе. Теперь в Евразийском научно-образовательном центре появилась площадки Башкирского государственного педагогического университета, где школьников и детей младшего возраста будут приобщать к получению знаний в биологии, в частности, выращивании различных растений.

Появилось в НОЦ также пространство для Башкирского государственного аграрного университета. Там ученые, аспиранты и студенты будут заниматься разведением сельхозкультур по заказу агропромышленных предприятий.

Дмитрий Пышный высоко оценил деятельность научных сотрудников республики. Ведь работы, которые они проводят, направлены на обеспечение технологического суверенитета России.

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