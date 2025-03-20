От водорослей до новых сортов пшеницы: в Башкирии открылись новые лаборатории

Башкортостан вносит огромный вклад в научно-технологическое развитие страны. Именно сегодня это подчеркнули ученые и федеральные эксперты в Уфе на стратегической сессии по развитию сети научно-образовательных центров мирового уровня. Также на площадке межвузовского кампуса с участием заместителя министра науки и высшего образования России Дмитрия Пышного открыли две лаборатории — для башкирского педагогического и аграрного университетов, последний вуз впервые вошел в федеральную программу «Приоритет 2030».
Девятилетний Булат Шаймарданов научился выращивать овощи сам и анализировать полезные свойства лекарственных трав. Студенты и ученые Башкирского государственного педагогического университета получили площадку для изучения биотехнологий в межвузовском кампусе, чтобы, к примеру, создавать биопрепараты из водорослей. В лаборатории намерены привлекать талантливых школьников к научной работе.
Возможности Евразийского научно-образовательного центра высоко оценил и заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Пышный. Башкортостану он предрёк большое будущее в развитии передовых технологий и исследовательской деятельности.
Появилась площадка и у Башкирского аграрного университета. Это автоматизированное рабочее место селекционера. Здесь учёные собирают образцы зерновых и бобовых культур, определяют высоту и длину колосьев и пропускают их через молотилку. Чтобы затем взвесить и выбрать наиболее продуктивные растения для создания новых сортов, к примеру пшеницы.
Которую, к слову, выращивают в огромном фитотроне. В закрытой камере регулируют уровень освещения, температуру воздуха и влажность.
По заданию одного из предприятий селекционерам необходимо создать три сорта гороха с высоким содержанием белка, пригодные для климата нашей республики.
А вот перед генетиками стоит задача выведения аналога датской породы свиней и повышения продуктивности крупного рогатого скота.
Аграрный университет впервые вошел в федеральную программу «Приоритет 2030». Вуз получит господдержку в размере 100 миллионов рублей.
Башкортостан — в десятке регионов страны в рейтинге научно-технологического развития. Это подтверждают федеральные эксперты и учёные.
Высшие школы должны соответствовать своему времени не только в обучении, но и в системе подготовки кадров, когда и предприятия, и вузы заинтересованы внедрять инновации в сельском хозяйстве, промышленности и сфере услуг.