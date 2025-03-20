От водорослей до новых сортов пшеницы: в Башкирии открылись новые лаборатории

Башкортостан вносит огромный вклад в научно-технологическое развитие страны. Именно сегодня это подчеркнули ученые и федеральные эксперты в Уфе на стратегической сессии по развитию сети научно-образовательных центров мирового уровня. Также на площадке межвузовского кампуса с участием заместителя министра науки и высшего образования России Дмитрия Пышного открыли две лаборатории — для башкирского педагогического и аграрного университетов, последний вуз впервые вошел в федеральную программу «Приоритет 2030».

Девятилетний Булат Шаймарданов научился выращивать овощи сам и анализировать полезные свойства лекарственных трав. Студенты и ученые Башкирского государственного педагогического университета получили площадку для изучения биотехнологий в межвузовском кампусе, чтобы, к примеру, создавать биопрепараты из водорослей. В лаборатории намерены привлекать талантливых школьников к научной работе.

Биотехнологическое развитие — оно уже начинается в школе. Мы также будем создавать новые обучающие игрушки, это, например, макеты ДНК, макеты генов. Эльза Халитова, заведующая научной лабораторией биотехнологии живых систем БГПУ им. М. Акмуллы

Возможности Евразийского научно-образовательного центра высоко оценил и заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Пышный. Башкортостану он предрёк большое будущее в развитии передовых технологий и исследовательской деятельности.

Знаю довольно много реальных, истинных ученых, которые здесь работают, перспективы обалденные. Площадки созданы за дело, поэтому только в добрый путь. Дмитрий Пышный, заместитель министра науки и высшего образования России

Появилась площадка и у Башкирского аграрного университета. Это автоматизированное рабочее место селекционера. Здесь учёные собирают образцы зерновых и бобовых культур, определяют высоту и длину колосьев и пропускают их через молотилку. Чтобы затем взвесить и выбрать наиболее продуктивные растения для создания новых сортов, к примеру пшеницы.

Которую, к слову, выращивают в огромном фитотроне. В закрытой камере регулируют уровень освещения, температуру воздуха и влажность.

И у нас капельный полив. То есть мы можем автоматизированно через телефон управлять поливом и освещение можем менять. Римма Абдуллина, младший научный сотрудник лаборатории «Агробиотехнологии» БГАУ

По заданию одного из предприятий селекционерам необходимо создать три сорта гороха с высоким содержанием белка, пригодные для климата нашей республики.

Внести в реестр до 2033 года. Также здесь будут привлекаться магистранты и аспиранты. Запланировано проведение кружка юного селекционера. Будут проходить еженедельно. Фирдавис Авсахов, заведующий научно-исследовательской лабораторией «Агробиотехнологии» БГАУ

А вот перед генетиками стоит задача выведения аналога датской породы свиней и повышения продуктивности крупного рогатого скота.

Наша задача при работе со свиньями — это сохранить породы свиней и, самое главное, их продуктивность. Айнур Кабиров, младший научный сотрудник лаборатории центра прогрессивных технологий эмбриологии и генетики БГАУ

Аграрный университет впервые вошел в федеральную программу «Приоритет 2030». Вуз получит господдержку в размере 100 миллионов рублей.

Те поставленные, которые мы определили перед комиссией Минобрнауки, мы выполним. Внесём достойный вклад в развитие продовольственной безопасности нашей страны и развитие экспортного потенциала России. Илдар Габитов, ректор Башкирского государственного аграрного университета

Башкортостан — в десятке регионов страны в рейтинге научно-технологического развития. Это подтверждают федеральные эксперты и учёные.

Считаю большой победой, что сразу четыре ведущих вуза республики вошли в федеральную программу «Приоритет 2030». Многие солидарны с тем, что нельзя останавливаться на достигнутом. Любое научное достижение, любой прорыв — это вклад в независимость нашей многонациональной державы, вклад в ее экономику. Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре

Научно-образовательный центр Евразии, на основе которого строится вся работа в Башкортостане, он узнаваем, и это очень хорошо. И он на самом деле привел к качественным сдвигам в темпах научно-технологического развития республики. Олег Белявский, директор Российского центра научной информации