Паводок в Башкирии: подрывы льда на Инзере, подтопления в 12 муниципалитетах

Сразу шесть подрывов льда на заторных участках реки Инзер выполнили сегодня у деревни Тавакачево Архангельского района. Это обеспечило движение льда на реке. В населенном пункте остаются подтопленными 98 придомовых территорий, расположенных в низине. Спасатели эвакуировали 39 человек.

На особом контроле находится ситуация в Азово Архангельского района. Там уровень воды за ночь снизился на 30 см, однако десятки домов остаются подтопленными. Также под вниманием населенные пункты Чулпан и Малояз в Салаватском районе, Отнурок в Белорецком районе и Таишево в Гафурийском районе. Всего же на контроле остаются 17 ситуаций с подтоплениями в 12 муниципалитетах.