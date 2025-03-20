«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» со счетом 1:3

«Салават Юлаев» одержал победу на выезде, а Джошуа Ливо добрался до снайперского рекорда Сергея Мозякина. Башкирская хоккейная команда сегодня сразилась с новосибирской «Сибирью». Эта встреча стала второй в выездной серии. «Юлаевцам» удалось одержать победу со счетом 3:1. Голы на свой счёт записали Ярослав Цулыгин, Джошуа Ливо и Шелдон Ремпал.

При этом Ливо забросил 48-ю шайбу в регулярном чемпионате. Таким образом, он догнал по этому показателю Сергея Мозякина. Чтобы стать единоличным рекордсменом, Ливо нужно забросить одну шайбу в заключительной игре регулярки. В субботу «Салават» проведет матч против «Барыса» в Астане.