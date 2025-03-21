В Калининграде прошёл концерт вокального ансамбля «Дуслык»

Башкирские мотивы со сцены самого западного города России. В большом зале областной филармонии Калининграда прошёл концерт вокального ансамбля «Дуслык». Концертная программа «Объединяя народы» – это событие, сочетающее в себе хоровое исполнение лучших академических обработок народных песен России и СНГ.

Хотя этот вокальный коллектив зародился сравнительно недавно, его основу составляют уже профессиональные музыканты, в том числе и выходцы из нашей республики. Художественный руководитель и дирижер ансамбля Хайдар Валиев поразил зрителей своим талантом и молодостью.