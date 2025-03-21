Башкирия получила свидетельство госрегистрации бренда «Башкирский палас»

Республика официально получила свидетельство государственной регистрации на башкирский палас. Его во время стратегической сессии Евразийского научно-образовательного центра вручила сенатор Совета Федерации от Башкортостана Лилия Гумерова. Она передала документ вице-премьеру, министру промышленности, энергетики и инноваций республики Александру Шельдяеву.

Стоит отметить, что башкирский палас – это не просто предмет интерьера, а настоящая история, передаваемая из поколения в поколение. Женщины ткали его в приданое своим дочерям, вкладывая в каждую нить свою любовь. Ранее регион получил патент на бренд «Башкирская лошадь». Всего же в регионе насчитывается 10 зарегистрированных брендов.