В Башкирии вандалы разрушили площадку на набережной

В Стерлитамаке вандалы разрушили детскую площадку на набережной реки Стерля. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

При этом в администрации горда отметили, что восстановить разрушенные объекты получится только во втором квартале 2025 года при хорошей погоде.