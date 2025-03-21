В Башкирии вандалы разрушили площадку на набережной

В Стерлитамаке вандалы разрушили детскую площадку на набережной реки Стерля. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
При этом в администрации горда отметили, что восстановить разрушенные объекты получится только во втором квартале 2025 года при хорошей погоде.
Горожан, ставших свидетелями подобных актов или других нарушений общественного порядка, призывают обращаться в управление МВД России по Стерлитамаку: улица Ленина, 7, телефоны дежурной части: 8 3473 20 45 31 и 20 45 34 (круглосуточно).
Фото: соцсети.