В Башкирии вандалы разрушили площадку на набережной

В Стерлитамаке вандалы разрушили детскую площадку на набережной реки Стерля. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Фото №1 - В Башкирии вандалы разрушили площадку на набережной

При этом в администрации горда отметили, что восстановить разрушенные объекты получится только во втором квартале 2025 года при хорошей погоде.

Горожан, ставших свидетелями подобных актов или других нарушений общественного порядка, призывают обращаться в управление МВД России по Стерлитамаку: улица Ленина, 7, телефоны дежурной части: 8 3473 20 45 31 и 20 45 34 (круглосуточно).

Фото: соцсети. 

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