В Башкирии при пожаре погиб 74-летний мужчина

В Благовещенске в результате пожара погиб 74-летний мужчина. Как сообщили в МЧС Башкирии, огонь вспыхнул в бревенчатом доме по улице Ленина.

Фото №1 - В Башкирии при пожаре погиб 74-летний мужчина

По информации ведомства, загорелся диван. Площадь пожара составила 3 кв.м.

К сожалению, в процессе тушения было найдено тело мужчины. Причины случившегося выясняют следователи.

МЧС России напоминает о мерах предосторожности:

— не курите в постели,

— устанавливайте пожарные извещатели,

— не оставляйте телефоны на зарядке,

— не подключайте сразу несколько приборов в одну розетку.

Фото: МЧС по РБ.

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