В Башкирии при пожаре погиб 74-летний мужчина

В Благовещенске в результате пожара погиб 74-летний мужчина. Как сообщили в МЧС Башкирии, огонь вспыхнул в бревенчатом доме по улице Ленина.
По информации ведомства, загорелся диван. Площадь пожара составила 3 кв.м.
К сожалению, в процессе тушения было найдено тело мужчины. Причины случившегося выясняют следователи.
МЧС России напоминает о мерах предосторожности:
— не курите в постели,
— устанавливайте пожарные извещатели,
— не оставляйте телефоны на зарядке,
— не подключайте сразу несколько приборов в одну розетку.
Фото: МЧС по РБ.