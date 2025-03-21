В Уфе спасатели эвакуировали работников карьеров из подтопленной зоны

В Уфе десять сотрудников карьеров нуждались в помощи спасателей. По информации пресс-службы Управления гражданской защиты города, вчера, 20 марта, в результате резкого подъема воды в реке Белой девять работников карьера вблизи поселка Зинино, не смогли выбраться из-за трех подтопленных участков дороги.

Спасатели эвакуировали семерых мужчин, но одного из них пришлось транспортировать – у него повысилось давление, и работник не мог передвигаться самостоятельно. Ещё двое решили испытать свои внедорожники на прочность и выбрались по затопленной дороге самостоятельно.

Сегодня, 21 марта, охранник другого карьера сообщил, что уровень воды продолжает расти. Не доверяя своей резиновой лодке из-за сильного течения, он обратился за помощью. Уфимские спасатели успешно эвакуировали его в безопасное место.