Заявку для участия в программе «Герои Башкортостана» можно подать до конца марта

Сроки подачи заявок для участия в кадровой программе «Герои Башкортостана» продлили до 31 марта. Цель инициированного главой республики проекта – обучить участников и ветеранов СВО современным основам управления. В последующем бойцы смогут занять руководящие должности в государственных органах власти и местного самоуправления, а также в организациях и предприятиях региона.