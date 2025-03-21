Театр кукол в Уфе впервые стал номинантом премии «Золотая маска»

Башкирский театр кукол впервые стал номинантом самой престижной театральной премии страны «Золотая маска». Накануне для членов жюри прошел показ спектакля «Озеро заколдованного коня», который попал в номинацию «Лучший художник». Члены делегации также ознакомились с работой подразделений театра и высоко оценили их уровень.

Сказка о борьбе добра со злом, в которой юноша Хаубан отправляется в опасное путешествие, чтобы вернуть солнце людям. Но для этого нужно освободить из плена Акбузата. Спектакль по мотивам башкирского народного эпоса был поставлен в прошлом году. Особую атмосферу на сцене создают костюмы и маски главных героев. Художник Наталья Бирюкова, которая создала их, признается, что в процессе работы образ героев менялся не раз.

Для Натальи Бирюковой этот показ был вдвойне волнительным. Дело в том, что ее работу приехали оценивать члены жюри национальной театральной премии и фестиваля-конкурса «Золотая маска». «Озеро заколдованного коня» участвует в номинации «Лучший художник». Делегация, помимо просмотра постановки, также ознакомилась с работой театра, его цехов. После реконструкции он обрел новый вид как снаружи, так и внутри и превратился, по сути, в страну детства, где есть множество современных интерактивных площадок и студии для детей.