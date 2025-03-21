Врач из Уфы задержал мужчину, который находится в федеральном розыске

Врач больницы №21 в Уфе Рашит Б. задержал мужчину, который оказался в федеральном розыске. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения.

Неизвестный мужчина в аптеке агрессивно общался с фармацевтом. На замечания покупателей он отреагировал негативно и даже попытался проявить физическую силу. Сотрудница аптеки успела нажать тревожную кнопку, а Рашит Б. схватил хулигана и сдерживал до приезда Росгвардии.

Оказалось, задержанный находился в федеральном розыске с 2018 года.