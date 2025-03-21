В Уфе стоматологи удалили ребёнку лишний зуб

В стоматологической поликлинике №7 в Уфе врачи удалили 13-летнему ребёнку лишний зуб. У подростка выявили редкую аномалию.
Известно, что лишний зуб в наборе встречается в 1 случае из 1000. В больницу мальчик обратился с жалобами на эстетические проблемы, так как зуб рос на верхней челюсти над основным рядом.
Аномалия может вызвать ряд проблем, так как неправильное расположение зубов влияет на речь, форму лица и смыкание челюсти. Кроме того, сверхкомплектные зубы затрудняют гигиену полости рта, что может привести к заболеваниям десен и кариесу. Врачи удалили лишний зуб и провели ортодонтическое лечение.
Фото: министерство здравоохранения РБ.