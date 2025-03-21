В Уфе таможенники изъяли у пассажира голову крокодила

По словам пассажира, он купил чучело для своей коллекции, не зная о необходимости его декларирования. Документов, подтверждающих покупку, и сертификата у гражданина не оказалось. Экспертиза подтвердила, что это действительно голова крокодила, ввоз которой регулируется Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения. Ввоз таких предметов возможен лишь при наличии разрешительных документов и обязательной декларации.