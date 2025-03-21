В Уфе мужчина убил бабушку и спрятал ее тело в морозильной камере

Сегодня, 21 марта, в Верховном суде Башкирии завершилось судебное разбирательство по делу 31-летнего мужчины. Как сообщили в прокуратуре, его обвиняют в убийстве своей 86-летней бабушки.

В июле 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина во время ссоры нанес бабушке несколько ударов в область жизненно важных органов, а затем задушил ее. Известно, что бабушка страдала полной слепотой. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник спрятал тело в морозильной камере и скрылся. Более трех месяцев женщину считали пропавшей без вести.

В октябре 2023 года его удалось задержать в Уфе. Свою вину, ранее неоднократно судимый мужчина, не признал. Прокурор предложил назначить наказание в виде 18 лет и 3 месяцев колонии строгого режима, с дополнительным ограничением свободы на два года.