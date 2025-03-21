В Уфе представят музыкально-поэтический спектакль «Стих в большом городе»

Сегодня во всем мире отмечается День поэзии. И в Уфе готовятся к премьере музыкально-поэтического спектакля «Стих в большом городе». Смысл жизни, поиски счастья и философия гармонии. Основу постановки составляют нетленные стихотворения классиков отечественной литературы.

Прожить и прочувствовать каждую строчку, чтобы это смог сделать зритель в зале, в первую очередь, это должен пропустить через себя актер. Причем несколько раз во время каждой репетиции. Моменты вдохновения, размышлений, вопросы и поиски ответов внутри себя — всё это есть в русской поэзии.

Актриса Анна Бурмистрова на сцене, по сути, воплощает одновременно и образ русской поэзии, и внутреннее «Я» главной героини, которая как раз в поиске ответов обращается к строкам стихотворений Рождественского, Пастернака, Асадова, Евтушенко, Маяковского, Ахматовой и других. Они-то и приводят ее к самопознанию. А вторую сторону главной героини, которая рассуждает о смыслах жизни и счастья и задает вопросы, воплощает телеведущая Светлана Лобанова. Она также стала автором сценария.

В прошлом году подобный опыт уже был. Анна Бурмистрова вместе с пианисткой Ксенией Кирсановой провели стихотерапию, показывая зрителям глубину русской поэзии. В этот раз формат изменили. Появилась еще и текстотерапия. Но поэзия без музыки никуда. Место за роялем вновь заняла Ксения Кирсанова.