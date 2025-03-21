В Башкирии около Торатау открылся Дом-музей климата

В Ишимбайском районе свои двери распахнул Дом-музей климата Евразийского НОЦ. Он открыт в рамках Евразийского климатического консорциума — федерального проекта «Карбоновый полигон». У подножия горы Торатау посетители, в том числе туристы, смогут узнать, как в течение тысячелетий менялся климат, увидеть древние горные породы, узнать о тектонических движениях, о том, какой углеродный след оставляют люди и как его минимизировать.

Надев очки виртуальной реальности, можно увидеть нашу республику такой, какой она была тысячелетия назад. Всё как на ладони. Символично, что возможность окунуться в прошлое появилась близ одной из древнейших гор на Земле.

Площадка Геопарка «Торатау» объединяет науку и туризм. Яркий пример тому — музей Климата. Новый комплекс представляет собой интерактивный павильон. Посетители смогут ознакомиться с достижениями ученых республики в области организации карбоновых полигонов, исследований изменения климата и углеродного баланса.

Одна из главных целей проекта — сформировать понимание о необходимости бережного и сознательного отношения к природе и важности сохранения наследия. Для гостей республики — это еще одна возможность узнать больше о прогрессе научной деятельности в Башкортостане. Свой вклад в создание «Дома климата» внесли ведущие вузы региона — УГНТУ и УУНиТ, а также Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук.

Новый объект оценили и приглашенные гости. Они отметили, что отдых и одновременно знакомство с новейшими разработками позволят вовлечь больше людей в сферу исследований — это одна из задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в рамках Десятилетия науки и технологий.