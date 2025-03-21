Участники «Кубка защитников Отечества» из Башкирии готовятся к летним состязаниям

Участники зимнего «Кубка защитников Отечества» из Башкортостана приступили к подготовке к новым соревнованиям. Ранее они завоевали три медали – это больше, чем у любого другого региона. Ветераны отличились в горнолыжном спорте, биатлоне и лыжных гонках. Еще двое участников вошли в десятку сильнейших. Состязания по летним видам спорта пройдут в Челябинске в апреле.
Цветы, плакаты, поздравления. На днях в международном аэропорту «Уфа» торжественно встретили ветеранов специальной военной операции. Они представляли Башкортостан на первом всероссийском «Кубке защитников Отечества» по зимним видам спорта. Золотые медали сразу в двух дисциплинах – лыжных гонках и биатлоне – завоевал Олег Муфтахутдинов. Но отдыхать долго не пришлось: уже спустя два дня для него началась подготовка к соревнованиям по летним видам.
Еще одну медаль, бронзовую, принес в копилку команды Артем Мухарямов. Он отличился в горнолыжном спорте. На ближайший летний кубок пока не заявляется: нужно еще привыкнуть держать ракетку в левой руке.
Многим приёмам, даже простой подаче, пришлось учиться заново. Но это нетрудно, когда у тебя опытные наставники. На первой же тренировке ветераны получили мастер-класс от именитых спортсменов.
В соревнованиях примут участие представители 10 стран. Это более тысячи спортсменов. Из них около 300 ветеранов специальной военной операции. Впереди у представителей Башкортостана две недели подготовки. И на этот турнир они ставят самые высокие цели.