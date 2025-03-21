Участники «Кубка защитников Отечества» из Башкирии готовятся к летним состязаниям

Участники зимнего «Кубка защитников Отечества» из Башкортостана приступили к подготовке к новым соревнованиям. Ранее они завоевали три медали – это больше, чем у любого другого региона. Ветераны отличились в горнолыжном спорте, биатлоне и лыжных гонках. Еще двое участников вошли в десятку сильнейших. Состязания по летним видам спорта пройдут в Челябинске в апреле.

Цветы, плакаты, поздравления. На днях в международном аэропорту «Уфа» торжественно встретили ветеранов специальной военной операции. Они представляли Башкортостан на первом всероссийском «Кубке защитников Отечества» по зимним видам спорта. Золотые медали сразу в двух дисциплинах – лыжных гонках и биатлоне – завоевал Олег Муфтахутдинов. Но отдыхать долго не пришлось: уже спустя два дня для него началась подготовка к соревнованиям по летним видам.

Настольный теннис для меня тоже не новый вид спорта. Когда проходили соревнования в городе Уфа «Герои нашего времени», там я занял первое место. Получилось так, что ракетку надо было ненадолго отложить, так как я готовился к зимним видам спорта. И уже сейчас мы приступили к тренировкам. Олег Муфтахутдинов, победитель «Кубка защитников Отечества» в биатлоне и лыжных гонках

Еще одну медаль, бронзовую, принес в копилку команды Артем Мухарямов. Он отличился в горнолыжном спорте. На ближайший летний кубок пока не заявляется: нужно еще привыкнуть держать ракетку в левой руке.

Третье место, конечно, есть к чему стремиться, куда расти, заниматься. Стимул появился – к следующему кубку подготовиться лучше и уже занять первое место. Артём Мухарямов, бронзовый призёр «Кубка защитников Отечества» в горнолыжном спорте

Многим приёмам, даже простой подаче, пришлось учиться заново. Но это нетрудно, когда у тебя опытные наставники. На первой же тренировке ветераны получили мастер-класс от именитых спортсменов.

У нас ребята, волейбол сидя, тоже так же тренируются. Также мы будем участвовать в армрестлинге и тхэквондо. Состав команды – 15 человек. 4 апреля мы выезжаем на соревнования в Челябинск, где пойдут вторые международные игры, «Импульс» так называемый. Ирек Зарипов, тренер команды, четырёхкратный олимпийский чемпион