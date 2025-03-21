Футболист из Башкирии вернулся домой после лечения в Израиле

Воспитанник футбольной школы «Уфа-2008» Ростислав Филимонов из Сибая, после 8 месяцев испытаний в борьбе за жизнь, вышел из нее победителем. Он вернулся домой, после того как прошел лечение в Израиле. Для жителей республики и его родного Сибая это стало значимым событием.

По таким прогулкам по родному городу 16-летний Ростислав Филимонов скучал. Он проходил лечение в израильской клинике и сейчас вернулся домой. На его долю выпало много трудностей, но молодой организм оказался сильнее коварной болезни, а высококвалифицированные врачи помогли с ней справиться.

В середине прошлого года у юноши появились первые симптомы: усталость, повышенная температура и другие признаки анемии. После серии анализов и обследований он оказался на пути к сложному и длительному лечению.

Всё это время Ростислава поддерживали местные сообщества. Жители Сибая организовывали благотворительные акции, собирали средства на лечение.

К сборам присоединились друзья по футбольной команде, воспитанники спортшколы ФК «Уфа», игроки основного состава посвящали ему победы.

Социальные сети заполнились постами о его борьбе, неравнодушные люди из разных уголков страны присоединились к поддержке. Помогали с выздоровлением и международные волонтёрские организации.