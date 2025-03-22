В Уфе затопило дороги к садовым участкам

В МЧС по Башкирии рассказали, какие дороги к садам и базам отдыха затопило. Спасатели назвали места переливов дорог и подтопления участков.
Традиционно затопило дорогу к СНТ «Казарез» и «Альбатрос»: протяжённостью 1,5 км и глубиной 1,2 м. В этих садах проживают 10 человек.
В СНТ «Озон» проживет 16 человек, на дороге к саду подтоплен 300-метровый участок на глубину 2 м.
Закрыт также проезд к СНТ «Зеленый мыс», машины проезжают под Восточным выездом.
Под водой 100-метровый участок дороги к базе отдыха «РоЧер», то же самое — к базе отдыха «Солнечные пески».
В Кооперативной поляне на глубину до 15 см подтоплено четыре двора на улицах Левобережная и Школьная.
Затоплена дорога к посёлку Козарез: стометровые участки до моста и после на глубину порядка 35 см. Там дежурит вездеход для перевоза жителей и «поливомойка» для оперативной откачки воды.
Фото: МЧС по РБ.