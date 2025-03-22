В Башкортостане растет число добровольцев, готовых к службе в зоне СВО

Ежедневно в уфимский пункт отбора «Защитник» обращаются более 50 человек. Уже с утра у здания собираются люди: одни только начинают оформление документов, другие ждут результатов проверки. Внутри царит аналогичная активность — кандидаты проходят медкомиссию, заполняют бумаги, решают финансовые вопросы, включая списание долгов, и даже получают банковские карты.

Инструктор пункта Руслан Ахметханов рассказал корреспонденту телеканала "Россия-Башкортостан": с опытом здесь научились определять пригодность кандидатов уже на этапе первого знакомства. «Мы видим, кто физически и морально готов к службе, а кому будет сложно пройти отбор», — поясняет он. Однако даже при таком профессиональном подходе каждый претендент обязан пройти полный цикл проверок: анализы крови, ЭКГ, углубленный медицинский осмотр.

Среди добровольцев — люди разного возраста и профессий. Например, 50-летний Азат Вафин из Кушнаренковского района, успешно прошедший медобследование, уверен в своих силах.

Другой участник с позывным «Нахал» целенаправленно готовился к службе: освоил управление дронами на гражданке и теперь планирует применять эти навыки в зоне СВО. «Думал, будет сложнее, но решил рискнуть», — признается он.

С начала года число желающих заключить контракт выросло на 70%. В пункте отбора связывают это с несколькими факторами. Во-первых, привлекательные финансовые условия: жители Уфы могут получить единовременную выплату в 2,3 млн рублей, а жители районов — 2 млн. Во-вторых, скорость оформления — весь процесс занимает не более двух суток, а при необходимости кандидатам предоставляют проживание и питание. Немалую роль, по мнению сотрудников, сыграли и внешнеполитические события, включая переговоры между Россией и США.

В Башкортостан едут добровольцы из других регионов. Их привлекают в первую очередь прозрачность условий и социальными гарантиями. Республика укрепляет репутацию одного из ключевых центров подготовки контрактников, обеспечивая армию мотивированными и подготовленными кадрами.