УУНиТ разрабатывает двигатели для новых истребителей

Уфимский университет науки и технологий будет участвовать в разработке двигателей для истребителей шестого поколения. Это один из стратегических проектов, который намерены реализовывать в рамках программы «Приоритет 2030». В вузе немало других инновационных разработок, которые призваны сделать большой вклад в дело импортонезависимости страны. Такие же задачи и перед Уфимским нефтяным университетом. Он, к слову, получит повышенный грант — это почти полмиллиарда рублей.

На 3D-принтере можно напечатать всё, вплоть до авиационных деталей. Правда, доводить сложные изделия до готовности приходится вручную. Учёные УУНиТа решили пойти другим путём. Процесс не просто автоматизировать, но и применить совсем иную технологию. Срезать металл будут электрохимическим способом, что точнее и эффективнее.

Это один из стратегических проектов вуза, благодаря которому УУНиТ прошел на очередной этап программы «Приоритет 2030». Всего в заявке было с десяток прорывных исследований. К примеру, в этой лаборатории учёные укрепляют существующие материалы. Специалисты соединяют различные виды веществ и смотрят на их качества.

Новые материалы и технологии их изготовления активно изучают и в Уфимском нефтяном университете. Одно из последних достижений — игольчатый кокс, который уже внедрили в промышленное производство. Раньше его были вынуждены закупать из-за рубежа.

Учёные и дальше продолжат исследовать новые методики его получения. А также будут доводить до промышленного производства ещё одно ноу-хау — углеродные нановолокна. Добавление этого материала может сделать более прочным цемент или наделить электропроводными качествами пластик. Вот только нет способов его производства в больших масштабах. Учёным УГНТУ и предстоит это сделать.

УГНТУ в программе «Приоритет» с 2021 года. Раньше он получал базовую часть гранта в 100 млн рублей. В этом году вуз прошел на второй трек федерального проекта — это 450 млн рублей на исследования.