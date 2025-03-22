Уфимское «Динамо» завершило регулярный сезон победой

Завершили чемпионат на победной ноте. Баскетбольный клуб «Динамо» провел заключительный матч в регулярке на домашней площадке. На своём паркете башкирские баскетболисты принимали «Металлург-Челбаскет» из Челябинской области. Матч завершился со счётом 75:51 в пользу уфимцев.
По итогам регулярного чемпионата уфимская команда уверенно заняла первое место. В четвертьфинале «Динамо» встретится с клубом, который займет 8-ю строчку. Плей-офф у «Динамо» начинается 29 марта дома. Ответная игра на выезде 2 апреля. Серия пройдет до двух побед, возможен третий матч.