Уфимское «Динамо» завершило регулярный сезон победой

В начале сезона, когда проиграли команде «Нефтехимик» из Тобольска, это был «звоночек». Он нам дал понять, что расслабляться нельзя ни в коем случае. Необходимо настраиваться на каждую игру. Были обидные поражения на последних секундах на домашнем паркете. Они также придали дополнительную мотивацию.

Сергей Медведев, генеральный директор БК «Динамо»