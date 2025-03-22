Уфимское «Динамо» завершило регулярный сезон победой

Завершили чемпионат на победной ноте. Баскетбольный клуб «Динамо» провел заключительный матч в регулярке на домашней площадке. На своём паркете башкирские баскетболисты принимали «Металлург-Челбаскет» из Челябинской области. Матч завершился со счётом 75:51 в пользу уфимцев.

Мы увидели много бросков сверху, много перехватов во второй половине. Поздравляю команду, что услышали, помогли.

Евгений Горев, главный тренер БК «Динамо»

По итогам регулярного чемпионата уфимская команда уверенно заняла первое место. В четвертьфинале «Динамо» встретится с клубом, который займет 8-ю строчку. Плей-офф у «Динамо» начинается 29 марта дома. Ответная игра на выезде 2 апреля. Серия пройдет до двух побед, возможен третий матч.

В начале сезона, когда проиграли команде «Нефтехимик» из Тобольска, это был «звоночек». Он нам дал понять, что расслабляться нельзя ни в коем случае. Необходимо настраиваться на каждую игру. Были обидные поражения на последних секундах на домашнем паркете. Они также придали дополнительную мотивацию.

Сергей Медведев, генеральный директор БК «Динамо»
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